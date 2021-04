Wes Andersoni uus film esilinastub Cannes'i filmifestivalil

Wes Andersoni väljamõeldud ajalehetoimetusest rääkiv "The French Dispatch", mis on koroonapandeemia tõttu kaks korda edasi lükkunud, jõuab esimest korda publiku ette 2021. aasta Cannes'i filmifestivalil.

"The French Dispatch" pidi esialgu esilinastuma möödunud aasta suvel, kuid lükkus seejärel 2020. aasta oktoobrisse ja lõpuks teadmata ajale 2021. aastal, vahendab Pitchfork.

Linateose tegevustik leiab aset 20. sajandi väljamõeldud Prantsuse linnas ja keskendub tööle Ameerika ajalehe Evening Sun välistoimetuses nimega The French Dispatch. Film räägib ajalehe viimase väljaande lugudest ja toimetajaid ümbritsevatest probleemidest.

Filmis astuvad teiste hulgas üles Benicio del Toro, Bill Murray, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Tilda Swinton.

"The French Dispatch" on Andersoni kümnes film. Tema eelmine film "Isle of Dogs" jõudis kinodesse 2018. aastal.

2021. aasta Cannes'i filmifestival toimub 6. juulist 17. juulini.