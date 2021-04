Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kõmuline dokumentaalfilm "Greta Thunbergi lugu"

Sõltumata sellest, mida te arvate Greta Thunbergi tegemistest, väärib värske portreedokumentaalfilm ikkagi vaatamist. Filmitegijad on pääsenud üllatavalt lähedale ning jälginud Thunbergi tegemisi mitme aasta vältel. Linateos ei suru peale ühtki seisukohta, vaid jälgib kõrvalt ja laseb vaatajal otsustada, mida arvata.

See on lugu teismelisest kliimaaktivistist Greta Thunbergist. Häbelik Aspergeri sündroomiga tüdruk alustas oma kõmulisi koolistreike Rootsi parlamendihoone ees, kus ta tõmbas valitsuse tähelepanu kliimamuutustele. Sealt edasi hakkasid koolistreigid kulutulena levima üle maailma ja Gretat hakati kutsuma erinevatele tähtsatele kliimamuutustega seotud üritustele. Film päädib Greta erakordse purjereisiga üle Atlandi ookeani ÜRO kliimakohtumisele New Yorki.

Režissöör Nathan Grossmanni dokfilm "Greta Thunbergi lugu" on ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris järelvaadatav kuni 25. maini.