Kultuuriportaali koroonaleevendus | Oscarile nomineeritud dokfilm "Salaagent"

Möödunud aastal tegi ETV2 muidugi suurepärase triumfi: vaid mõni nädal pärast Oscareid tuli näitamisele parima filmi Oscari pälvinud linateos "Parasiit". Õnneks on ka tänavu ERR-i kanalites võimalik näha Oscaritele nomineeritud linateoseid, täpsemalt Iberofesti raames linastunud dokfilmi "Salaagent" ("The Mole Agent"), mis oli nomineeritud parima dokumentaalfilmi Oscarile.

Sergio on Tšiili salaagent. Vähemalt on ta 87-aastasena sellise rolli saanud, et uurida võimalikku seaduserikkumist vanadekodus. Vanainimesele uute trikkide ja tehnikate omandamine pole lihtne, kuigi Sergio on usin õpilane. Selguv karm tõde võib aga osutuda millekski täiesti ootamatuks.

"Salaagent" ("The Mole Agent") on Jupiteris ja ERR-i kultuuriportaali järelvaadatav kuni 28. maini.