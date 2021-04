Candy Perfume avaldas debüütsingli ja muusikavideo "Silverado"

Projektis löövad lisaks Tammjärvele kaasa Hani Polyakov, Soomes sündinud ja kasvanud poola, ukraina ja kasahstani juurtega lauljanna, ning bändist Sex Kassetta tuntud kitarrist ja helilooja Marko Mäemets, vahendab Müürileht.

""Silverado" kõneleb õnne otsimisest valedest kohtadest. Soome videorežissöör Juha Mattila üritas tabada seda tunnet suurlinna üksildusest, jättes samas ruumi enda tõlgendustele," kommenteeris Tammjärv.

Ta lisas, et kuigi praegu on plaanis muusikat välja anda singlipõhiselt, on võimalus, et tulevikus ilmub ka pikem helikandja.