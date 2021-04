Teatri- ja muusikamuuseumi pillihoidla 700 pilli hulgas on ka Georg Otsa klaver

"OP" otsis Suur-Sõjamäel üles koha, mis on end ära peitnud Estonia teatri, Noorsooteatri, Linnateatri kostüümiladude vahele – teatri- ja muusikamuuseumi pillihoidla. Hoidla on aastakümnete jooksul sageli asukohta vahetanud, kuid praeguseks on seal arvel üle 700 pilli, nende hulgas ka näiteks Georg Otsa klaver.