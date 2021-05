Arvo Pärdi keskus ootab loomeinimesi residentuuri

Resideeruma on oodatud heliloojad ja interpreedid, kirjanikud, kunstnikud, arhitektid, filmi- ja tantsukunstnikud ja teiste kunstivaldkondade esindajaid.

"Keskuses asub just selleks mõeldud avar loometuba, mis ongi eelkõige rahulik ruum tegelemaks mis tahes loomefaasis oleva tööga -- ilma et see peaks tingimata lõppema konkreetse tulemusega," sõnas Arvo Pärdi keskuse programmijuht Riin Eensalu.

Lisaks loometoale on võimalik kasutada ka raamatukogu, klassiruume, kunstituba ja teisi keskuse ruume, soovi korral ka olemasolevaid muusikainstrumente.

"Oluline on välja tuua, et kunstniku tegevus või projekt ei pea mingil moel olema seotud Arvo Pärdi loominguga. Keskus ei ole otseselt ka residendi loominguline partner, välja arvatud juhul, kui siia tuleb muusikateadlane, kelle uurimisvaldkond on seotud heliloojaga," lisas Eensalu.

Kunstnikul on võimalik kasutada ruume ilma majutuseta, kuid keskusel on ka hea koostöö lähedalasuva hotelliga LaSpa, mis pakub residentidele ööbimisvõimalust.

Kaks korda aastas annab Arvo Pärdi Keskus välja ka stipendiumi ühele loovisikule võimalusega süveneda suuremate teoste loomisesse. Stipendium katab 1-‒4 nädala jooksul residendi kulud ning sisaldab ka päevaraha. 2021. aasta stipendiumi taotluse tähtajad on 31. mai ja 30. september 2021.