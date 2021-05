Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kahele Oscarile nomineeritud dokfilm "Meemaa"

Ühelt poolt on dokumentaalfilmi puhul alati määravaks hea teemavalik, kuid "Meemaa" näitab, kuidas ka ootamatu juhus võib mängida kätte lausa mängufilmiliku konflikti. Paljuski ongi Stefanovi ja Kotevska auhinnatud dokfilm nii uskumatu, et võiks vabalt olla hoopiski mokumentaal. Aga ei, ekraanil näeb elu selle kõige hämmastavamas eheduses.

Ljubomir Stefanovi ja Tamara Kotevska filmis rühib mahajäetud Makedoonia külas Hatidze mööda nõlva üles, et vaadata, kuidas läheb tema kaljude vahel elavatel mesilastel, kellega tegeledes ei kasuta ta kaitsevahendeid, vaid tasast lauluüminat. Kodus on tal samuti mõned tarud ja voodihaige ema. Vahel käib ta linnas oma toodangut müümas.

Ühel päeval sätib rändav pere end naabermajja ja Hatidze vaikuse kuningriik asendub mootorimürina, seitsme lapse kilgete ja 150 lehma ammumisega. Sellest hoolimata suhtub ta uutesse naabritesse sõbralikult ja ei hoia midagi endale - ei mesindust puudutavaid saladusi ega ka oma erilist brändit. Aga peagi langetab rändpere patriarh Hussein otsuseid, mis võivad Hatidze senisele elukorraldusele igaveseks lõpu teha. Mark Soosaare sõnul on ehk selle filmi tegelased need, kes on maailma alles jäänud pärast III maailmasõda.

"Meemaa" on ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris järelvaadatav kuni 31. maini.