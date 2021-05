Viljandi raekoja kell-ajanäitaja sai kultuurimälestiseks

Kultuuriminister Anneli Ott tunnistas kultuurimälestiseks 1932. aastal Viljandi raekoja torni paigaldatud kell-ajanäitaja. See telliti omal ajal AEG tehasest ja on praeguseks haruldus.

"Riikliku kaitse alla võtmise eelduseks on, et kultuuriväärtusega objekt esindab Eesti ainelise kultuuripärandi hinnalisemat osa. Viljandi raekoja pea 90 aasta vanune kell pole ainulaadne mitte üksnes Eesti, vaid kogu Euroopa kontekstis," ütles kultuuriminister Anneli Ott. "Selline algsel kujul säilinud haruldus väärib kindlasti tehnikamälestise nimetust ja kaitset," lisas ta.

Viljandi raekoja kell pärineb Saksamaalt, maailma ühest juhtivast elektroonikatehasest AEG ja selle on tõenäoliselt kujundanud tollane tuntud arhitekt ja disainer Peter Behrens. Viljandi linn ostis Saksamaalt moodsa automaatelektrikella pärast seda, kui 1931. aastal valmis Viljandi raekoja hoone ümberehitus ja sellest sai esimene moodne raekoda Eestis. Nelja numbriplaadiga kell osteti toona 4500 Eesti krooni eest, paigaldati raekoja torni ja see töötab praeguseni. Kõik kella seadmed on märgistatud AEG tüübi ja seeria numbritega. Need on üle elanud sõja, mitu riigivõimu ning kell teenib endiselt linnarahvast.

Kell-ajanäitaja koosneb raekoja esimesel korrusel asuvast emakellast, kolmandal korrusel olevast löögimehhanismi käivitamise harukellast ja ajamist, tornis asuvast neljast tütar- ja löögikellast, kella erinevaid osi ühendanud elektrisüsteemist ning pööningul asuvast löögivasarast ja tütarkella algupärasest numbrilauast. Kell lööb pooltunnil ühe löögi ja täistundidel vastavalt tundide arvule.

Ajalooline emakell raekoja esimesel korrusel on süsteemist lahti ühendatud, kuid töötab iseseisvalt ja on oma praeguses asukohas ka oluline interjööridetail.

Viljandi raekoja tornikell on 1930. aastate kellamehhanismi ainulaadne näide ning ajaloolise linnasüdame iseloomulik detail. Eestis analoogseid kell-ajanäitajaid kultuurimälestisena kaitse all ei ole. Kunagi levinud kell on tänapäeval haruldane ja võib olla ainus seda tüüpi kell, mis on siiani säilinud ja töötab.

Viljandi raekoja kell-ajanäitaja kuulub Viljandi linnale. Kella mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegi Viljandi linna elanik Ülo Stöör 2018. aasta novembris.