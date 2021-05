Anne Tootmaa: piirangute ajal tuleb inspiratsiooni juurde

Sellest kolmapäevast saab näha tekstiilinäitust "Õhus ja vees", kus korraga väljas viie tekstiilikunstniku Ainikki Eiskopi, Anne Tootmaa, Merike Roodla, Sigrid Huiki ja Sirje Raudsepa viimase aja looming, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ega kunstnike jaoks ei ole sellised piirangud nagu piirangud, vaid on nende loomingu äratamise aeg. Mind on ta küll väga palju inspireerinud ja ka neid kunstnikke, kes siin tänasel näitusel. On ilmselt näha, et see see piirangute aeg on olnud see, kus tuleb inspiratsiooni juurde ja kus sellist positiivset valguse nägemist on aina rohkem," sõnas tekstiilikunstnik Anne Tootma.

"Tegelikult on nii, et kuna inimene vajab enda ümber kangast kogu aeg, siis ta on olnud väga stabiilne alati. Võib olla mõnel ajal ei soovita sellist siidi ja väga unikaalset kangast enda ümber , aga tegelikult kangas kui selline on vajalik olnud inimese jaoks kogu aeg. Ja kangas on ka ruumi kujunduse eesmärgil olnud alati see kunstiala, kus inimesed väga leiavad endale erinevat kasutusvõimalust," lisas ta.