"Ükssarvik" vallutab Aasia filmifestivale

Eesti ja Jaapani ametlike suhete sõlmimise 100. aastapäeva tähistamise raames valmisid Tokio ja Kyoto filmilinastuseks ka jaapanikeelsed subtiitrid.

"Minu hinnangul on idufirmade temaatika Jaapanis võib-olla isegi aktuaalsem kui aasta tagasi, sest mitmed Jaapani suurfirmade kontoritöötajad on avastanud kodus töötamise ja iseenda peremeheks olemise võlud. Seda näitab ka e-residentsuse populaarsus," ütles Eesti suursaatkonna esindaja Jaapanis Argo Kangro.

Vaatamata maailma muutvale pandeemiale on "Ükssarvik" linastunud viimase aasta jooksul 15 rahvusvahelisel filmifestivalil ning ligi 200 iduettevõttes üle terve maailma. Lisaks sellele on film koos haridusprogrammiga Ükssarviku kool jätkuvalt kasutusel Eesti haridusasutustes, tutvustades nii õpilastele kui ka tudengitele tehnoloogiaettevõtetes töötamise igapäeva.

Filmi produtsent Tõnu Hiielaidi sõnul ollakse "Ükssarviku" senise leviga rahul.

"Ühelt poolt on Ükssarviku kool aidanud meie õpilastele ja õpetajatele koduõpet huvitavamaks muuta. Teisalt on Eesti jätkuvalt iduettevõtluse alal maailmas eeskujuks ja sellest tulenevalt on filmi soovinud näha nii ettevõtted, riigiasutused kui erinevad start-up kogukonnad üle maailma," sõnas ta.

Lisaks erinevatele Eesti voogedastusplatvormidele, on "Ükssarvikut" hetkel võimalik vaadata ka Läti ja Leedu voogedastustes ning Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis läbi Amazon Prime Video keskkonna, samuti koos hariduslike lisamaterjalidega leheküljelt www.chasingunicornsmovie.com.

Startupkomöödia "Ükssarvik" jutustab kahe noore iduettevõtja teekonnast kodugaraažist maailma tehnoloogia mekasse Silicon Valleysse. Tempokas film annab vaatajale värvika pildi tehnoloogiafirma tegemise võlust ja valust, usaldamisest ja unistamisest, hullusest ja hulljulgusest.

Filmi "Ükssarvik" peaosades mängivad Henrik Kalmet, Liisa Pulk, Johann Urb ning Rogelio Douglas Jr. "Ükssarviku" tootjaks on Tallifornia.