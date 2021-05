Kultuuriportaali koroonaleevendus | Ken Loachi mängufilm "Kahjuks ei olnud teid kohal"

Briti filmilegend Ken Loach on tuntud ennekõike oma tugeva sotsiaalse närvi poolest ning ka tema seni viimane, 2019. aastal valminud "Kahjuks ei olnud teid kohal" ("Sorry We Missed You") pole erand. Loach näitab hingekriipiva ehedusega nende Ühendkuningriigi inimeste elusid, kellest muidu liiga tihti ei räägita.