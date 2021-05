Arvustus. Neo-noir kväär-teekonnafilm

Kui soovida filmi "Ride or Die" žanriliselt positsioneerida, saaks ta endale eriliselt laheda määratluse: neo-noir kväär-teekonnafilm. Arvestades, et teos suudab hoida oma kahetunnise vältuse kestel halastamatult stiilset joont, on pea üllatuslik, kui sügava ja peenetundelise analüüsi suudab film seejuures pakkuda suhetes peituvate võimumängude ja dünaamikate osas. Kui esmapilgul tundub, et "Ride or Die" küsib vaatajalt "Kui kaugele oled sa valmis armastuse pärast minema", suudab film pea märkamatult oma küsimise viia veelgi ebamugavamalt intiimsemaks. "Mis on tõeline armastus?" küsib teos vaatajalt, vaadates seejuures talle surmtõsiste silmadega otsa.

Film algab muljetavaldava tapatööga. Noor kahekümnendates, ilmselgelt edukas ja endaga hakkama saav punapäine naine Rei (Kiko Mizuhara), landib endale baarist mehe. Koos sõidetakse viimase korterisse, kus keset seksi Rei mehe vaatajalegi ootamatult äkitselt surnuks veristab. Vägivaldne – korterit, naise sisemaailma ja mehe vereringe sisu segipaiskav – algus annab tooni ka ülejäänud filmile. Peatselt selgub, et mõrva motiiv oli palve naise kunagiselt klassiõelt ja mehe abikaasalt, Nanaelt (Honami Sato). Nimelt oli tegu ühega neist kontrollivatest kooseludest, kus käisid käsikäes kõrge elatustase ja naisepeks. Vangistav kombinatsioon, millest Nanae ei näinud enam muud vabadust kui surm, olgu see tema või mehe oma.

Rei ja Nanae pole filmis esmakohtudes teineteist näinud pea kümnendi, ning kaunis kiiresti saab selgeks, et Nanae on suutnud Reile pähe panna kunagise armumise silmaklapid, mis omakorda motiveeris ka naise veretööd. Soovimata linateose kihiliselt avanevat, kahe karakteri suhtedünaamikale keskenduvat ja ajas kohati hüpliku süžeed detailhaaval lahti jutustada, tasub siiski välja tuua, et erinevalt Reist suhtub Nanae naistevahelisse armastusse kaunis leigelt ja kasutab ennekõike oma seksuaalsust vahendina, et saada soovitut. Teadlik ja poolteadlik manipulatsioon on naistevahelise suhte kestev allhoovus. Nanae annab Reile mõista, et on valmis temaga pärast abikaasa mõrva magama. Rei omakorda maksis kunagi kooli ajal Nanae õppemaksu tingimusega, et kui viimane ei suuda raha tagasi maksta, peab ta omakorda temaga magama. Rahaliste, emotsionaalsete ning seksuaalsete nõudmiste ja vajaduste vastastikuses ämblikuvõrgus olevad peategelased pakuvad äärmiselt filigraanse sissevaate suhete universaalsetesse, kuid enam kui tihti mahavaikitavatesse soppidesse. Seda toetavad tugevad ja hoolikalt läbimõeldud rollisooritused.

Filmiliste aspektide kohalt võib "Ride or Die" nõuda vaatajalt natuke harjumist. Kohati uinutavalt vaiksed ja pikad käsikaadrid, ühes endale tähelepanu tõmbava, peamiselt elavast popmuusikast koosneva helikeelega võivad tekitada vaatajas esimesel hetkel teatavat võõristust. Seejuures mitte kultuurilisest mõistmatusest, vaid segasest toonist. Film orienteerib ennast töötama terviklahendusena. Näiteks natuke liiga valjult miksitud elav popmuusika pole mitte taust ägedale kaadrile, kus kaks õhtukleidis naist sõidavad punase BMW-ga üle pika silla, vaid ennemini peategelaste eskapistliku põgenemise väljendus. Filmis pole suvalisi elemente, kuid nende väljalugemine ei pruugi kulgeda ilma teatava aktiivse tõlgendusprotsessita. Õnneks suudab film vaataja lõpuks endasse haarata viisil, kus üksikosised lõimuvad elegantselt tervikusse.

Puht pildikeeleliselt hoitakse üldiselt super-estetiseerivat joont, mis töötab kohati loo enda vastu. Nagu öeldud, tegeleb film suhete ja tunnete segaste sasipundardega. Ülima läbimõelduse ja rafineerituse taustal võib teose üldmõjust jääda puudu teataval autentsel toorusel, mida esineb küll episooditi, kuid siiski esitatuna läbi teatava hillitsetud filmilikkuse. Kiitust vääriksid siinkohal küll seksistseenid ja hetked, kus näidatakse alasti naisekeha. Et üks filmi keskne teema on seks kui võim – seejuures käsitletud eksklusiivselt naiste perspektiivist – on tore näha, kuidas nii seks kui ka keha on suudetud esitada mitmetes eri modaalsustes, varieerudes äärmisest seksikusest õrnuse, naturalismi ja jõhkruseni. Film suudab edukalt vahetada prille, läbi mille vaataja teost ja tegelasi kogeb, mis on igati kiiduväärt saavutus.

"Ride or Die" näol loodan tegu olevat filmiga, mis leiab kohalikus kontekstis ka vaatajaid. Kuigi Netflixide, Jupiteride, Hulude ja kõigi teiste voogedastusplatvormide pihta võib edukalt visata süüdistusi sellest, kuidas nad suunavad vaatajaid tarbima aina üheülbalisemat sisu, illustreerib "Ride or Die", et voogedastuskanaleid mööda voolab koju kätte lugusi ja filmilisi pärleid maailma eri nurkadest, kuhu kino- või televaataja silmalend ei pruugi ulatuda. Julgen arvata, et lugu kahe jaapanlanna vahelise keerulise armastuse tõeliseks saamisest võib olla üks selline pärl.