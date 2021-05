Kultuuriportaali koroonaleevendus | Dokfilm tänavakunstist "Tagaotsitav: Banksy!"

Viimastel aastatel on tänavakunstnik Banksyst valminud mitmeid dokfilme, millest ükski küll ei jõua 2010. aastal kunstnikue enda käe all valminud "Exit Throught the Gift Shopi" tasemele, aga kas see ongi eesmärk? Tunniajane "Tagaotsitav: Banksy!" heidab siiski piisavalt põneva pilgu sellesse, kuidas erinevad ajakirjanikud on aastate jooksul üritanud müstilise Banksy identieeti lahti murda.