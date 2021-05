La Scala Milanos avas pärast 200-päevast pausi taas uksed

Koroonaviirusest tingitud tervisenõuded sulgesid La Scala uksed eelmise aasta oktoobris. Tavaoludes mahutab La Scala 2100 külastajat, pandeemiaga seotud tervisehoiureegleid kinni pidades on külastajate arvu vähendatud neli korda väiksemaks.

Avaetendusele oli lubatud 500 ooperisõpra. Osa orkestrist paigutati samuti külastajate kohtadele, et hajutada inimesi ja vähendada riske ka muusikute jaoks. Sarnaselt Eestile on Itaalias avalike ürituste lõppemise ajaks seotud kell kümme õhtul, mis tähendab, et teater on pidanud algusaega varasemaks nihutama.