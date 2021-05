Brüsselis kõlab Arvo Pärdi muusika

Dirigent Kristjan Järvi sõnul on Arvo Pärdi teosed taevamuusika ning kontserdi eriline asupaik aitab seda esile tõsta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kontserdi kavas on kolm heliteost, millest ühte peab Järvi enda jaoks tõeliseks väljakutseks.

""Como cierva sedienta" on tegelikult üks keerukamaid teoseid minu jaoks Arvo Pärdi repertuaarist. Me oleme koos palju salvestanud ja teinud, aga ma ei ole selle teoseni jõudnud. Tegelikult see on Arvo üks kõige fantastilisemaid suureteoseid. Ta ütles, et juhata kontsert ära, siis räägime," ütles Järvi.

Brüsseli Filharmooniaorkester ja Flaami Raadiokoor esitavad Pärdi muusikat tihti, kuid on väga eriline teha seda esimest korda Eesti dirigendi juhtimisel.

"Loomulikult on meie muusikud harjunud mängima erinevat tüüpi muusikat - romantilist repertuaari ning 20. ja 21. sajandi muusikat. Aga see on väga iseäralik ja omapärase hingestatusega muusika. Selles peitubki nende jaoks väljakutse - anda edasi Eesti hingelisust ja näidata publikule, mis selles peitub," rääkis Brüsseli Filharmoonikute esindaja Judith van Eeckhout.

Kuivõrd sanitaarreeglid ei luba publikut saali, toimub kontserdi otseülekanne interneti vahendusel kell 21. Kontserdi salvestus on järelvaadatav seitsme päeva jooksul.