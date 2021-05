Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kahele Oscarile nomineeritud võistluskunstide film "Vanameister"

Rõõm on näha, et Jupiteri jõuab ka sellist filmikraami, mida Eesti telekanalitel muidu just liiga tihti näha ei saa. Muidugi, arthouse'i poolest pole ERR-i kanalitele vastast, see on ka loogiline, kuna kunstikinol pole pahatihti kommertsväärtust, kuid võistluskunstide filme ei näe ka kodumaistel telekanalitel pea kunagi.