Leht: Linnateatri uueks peanäitejuhiks saab Uku Uusberg, direktoriks Mihkel Kübar

Tänavu lõppeb Linnateatril leping senise direktori Raivo Põldmaaga, selle konkursiga paralleelselt hakkas teater otsima ka uut peanäitejuhti, sest seda rolli aastaid täitnud Elmo Nüganen otsustas lahkuda.

Nüganen teatas detsembris, et lahkub 2021. aasta suvel oma seniselt ametikohalt, et anda võimalus uute inimeste tulekuks.

"Meile ehitatakse uut teatrit. Ja kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui me tassime uue maja uuesti täis vanu arusaamu ja arusaamatusi, vanu võtteid ja põhimõtteid, vanu harjumusi ja eelarvamusi ning jääme siis uut energiat ootama," selgitas Nüganen detsembris Tallinna Linnateatri kollektiivile oma lahkumise tagamaid.