Neljapäeval ja reedel avanevad uued kriisiabi voorud kultuurile ja spordile

"Mõlemast voorust toetatakse ümberkorralduste puhul tegevusi, mille kaudu korraldatakse ümber toode või teenus selliselt, et see muutuks tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks," selgitas kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa.

"Ümberkorraldus peab olema seotud vajadusega ennetada koroonaviiruse levikut ning see peab suurendama taotleja võimekust oma toodet või teenust pakkuda ka võimalike piirangute tingimustes," lisas ta.

Teenuse, toote, äriportsessi või -mudeli ümberkorraldamiseks jagatakse toetust nii eraõiguslikele kui ka kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele.

Selle eesmärk on taastada piirangutest mõjutatud kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus. Vooru maht on 4,15 miljonit eurot. Lähemalt saab taotlusvooru kohta lugeda kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Kultuuri- ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele jagab kultuuriministeerium toetust majandustegevuse kulude hüvitamiseks. Samuti saab samast meetmest abi teenuse, toote või ärimudeli ümberkorraldamiseks.

Toetuse eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju neil, kelle tegevus on alates 11. märtsist olnud täielikult peatatud või oluliselt piiratud. Vooru maht on 6,5 miljonit eurot. Lähemalt saab taotlusvooru kohta lugeda kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Infotund ümberkorralduste taotlusvooru ning riigiasutuste vooru ümberkorraldustega seotud osa tutvustamiseks toimub 21. mail kell 12.00–13.00 Teamsi keskkonnas. Eelnev registreerimine pole vajalik.