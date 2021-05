Näitus Paide muusika- ja teatrimajas toob publiku ette 12 paideka lood

Mai algusest on Paide Teater projekti Paide 3000 raames võõrustanud etenduskunstnikke Toomperet ja Tõnistet, kelle uurimuse fookuses olid asjad, mille üle paidekad uhkust tunnevad. Kohtumiste ja intervjuude käigus tutvusid nad 12 Paide inimesega, kellest igaüks andis näitusele ühe eseme, mis esindab midagi, mille üle inimene uhke on.

"Me kohtusime väga toredate inimestega, lasteaiakasvatajast IT-spetsialisti ja legendaarsest jalgpallitreenerist Paide noorima linnaametnikuni, kel kõigil on häid ja ilusaid põhjusi uhkuse tundmiseks, selle kõige paremas mõttes," märkis Toompere.

"Kindlasti oli inimestel algul keeruline oma uhkuste sõnastamisega, see ei ole nii lihtne, olime sellega isegi hädas, aga vestluste käigus koorus alati midagi erilist, mida oma uhkuseks nimetada. Selline viis inimestega kohtuda andis meile Paidest põneva ülevaate ja me loodame, et tõi meid ka paidekatele lähemale," lisas ta.

Ka Tõniste kinnitas, et seni tehtud töö oli väga huvitav ja sellise kogukondliku uurimuse tegemine on loogiline jätk nende varasematele töödele.

"Meid huvitab see, kuidas inimesed ennast ja teisi erinevates sotsiaalsetes situatsioondes näevad ja millised on need erinevad mehhanismid, mis inimeste arvamusi kujundavad," rääkis Tõniste.

"Nüüd siin Paides on vaatluse all see, mida suhteliselt isiklikku on inimesed valmis teistele vaatamiseks andma. Näituse oleme kokku pannud nii, et need 12 uhkusasja on esitletud nende omanikest eraldi. Nii saavad asjad rääkida oma loo ja külastajad ise omad järeldused teha," selgitas ta.

"Lisaks on võimalik tutvuda näituse kataloogiga, kus on esemetega kokku käivate inimeste nimed ja põhjused, miks just need on nende uhkusasjad. Projekti järgmiste etappide jooksul sünnib lavastus, mis jõuab publikuni järgmisel hooajal. Milline on selle vorm ja kes on laval, seda näitab aeg."

Kolmel esimesel päeval (21. kuni 23. mai) korraldavad kunstnikud näitusel tuure ja tutvustavad näituse kataloogi.

Avatud tuurid toimuvad reedel kell 19.00, laupäeval kell 11.00, 13.00 ja 15.00 ning pühapäeval kell 11.00 ja 13.00 Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis. Näitus jääb avatuks kuni 28. maini.

Näitusele on uhkusasja välja pannud Viktor Mets, Urmas Kõonurm, Juta Hurt, Jane Kiristaja, Eda Leoots, Silva Nurmik, Jaanus Saareleht, Kermo Pajula, Kert Kaasik, Ene Schumann, Lauri Lugu ja Tiina Larven.