Eesti taasiseseisvumist tähistava haamrikolksatuse teinud Ülo Nugisest valmib dokfilm

"Haamrikolksatusega, mis lõpetas okupatsiooniaja, ja sinna juurde kuuluvate fraasidega, kus ta ütles, et 53 häält on vaja, aga 69 tuli, läheb ta ajalukku," rääkis Veidemann kultuurisaates "OP".

Veidemann tõdes, et erinevalt tema mantlipärijatest oli Nugis väga suur isiksus. "Tema juhatamine oli sümbioos koolidirektorist ja tehasedirektorist, keda ta oli. Ta tuli poliitikasse 1980. aastatel töökollektiivi liidu esimehena ning tal oli väga võimas sotsiaalne kapital, sest ta oli suurt tehast juhtinud," rääkis Veidemann.

Veidemann rõhutas, et perioodil 1990-1992 Eestile loodud seadusandlik alus tehti Nugise dirigeerimisel. "Igal ajal vajatakse teatud tüüpi inimesi ja aeg tõstab teatud tüüpi inimesi esile. Sel hetkel oli Nugise aeg, aga see oli piiratud," tõdes Veidemann.

Ka uue dokumentaalfilmi stsenarist Hannes Rumm tõi esile Nugise olulisuse taasiseseisvumisel. "Eesti on unikaalne riik, kuna meil on minuti täpsusega teada, millal taasiseseisvusime -- kell 23.04 20. augusti õhtul 1991 -- ja seda hetke tähistab ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök," rääkis Rumm.

"Me teame seda hetke ja inimest, aga kuidas ta sellesse hetkesse kasvas ja mis temast edasi sai, selle oleme unustanud," tõdes Rumm. "Hakkasime seda lugu uurima ja tegelikult on Ülo Nugis rikas ja õnnelik inimene, sest kui vaadata, mida ta elu eri etappidel on teinud, siis on see sissevaade Eesti taasiseseisvumise ja Eesti Vabariigi rajamise loosse."

"Nugise elulugu, nii nagu lähiajalugu üldse, on üllatusi täis," kinnitas Rumm. "Kui vaadata raamatupoes riiuleid, siis tundub, et eestlased on inimesed, kes fännavad Hitlerit, Stalinit ja natuke Napoleoni. Tegelikult on häda selles; et me ei kirjuta raamatuid oma ägedatest poliitikutest ja ei tee neist filmi. Seetõttu filmi tegemine Nugisest on olnud väga äge ja põnev."