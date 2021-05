Linnateatri uus lavastus "Rogožin" tegeleb kaastunde temaatikaga

Dostojevski romaanis "Idioot" ei ole Rogožin peategelane, kuid lavastajaid Markus Helmut Ilvest ja Andreas Aadlit paelus just see karakter kõige rohkem.

"Me valisime Rogožini loo selle tõttu, et siin on selline lause, mis Dostojevski on kirjutanud, et kaastunne on inimeksistensi peamine kui mitte ainuke seadus. Ja kaastunne on see teema, millega me tegeleme ka just läbi Rogožini, kes on pigem selline antikangelane, keda on raskem mõista kui teisi inimesi. Meile tuindus, et see kaastunne väljendub läbi tema silmade kõige tugevamalt," rääkis Ilves "Aktuaalsele kaamerale".

Rogožini tegelaskuju kehastab eelmisel kevadel lavakunstikooli näitleja erialal lõpetanud ja seejärel linnateatri trupiga liitunud Simo Andre Kadastu.

"Rogožin on äärmustest äärmustesse kalduv – kui ta armastab, siis täiega ja kirglikult. Kui ta vihkab, siis täiega ja kriglikult. Ma arvan, et täna, just see Rogožini tegelaskuju, see äärmustest äärmustesse tasakaalu otsimine ja pulbitsemine – minu meelest see on väga ajakohane," märkis Kadastu.

Kadastu näeb Rogožini karakteris mitmeid ilminguid, mis ka praegu ühiskonnas pead tõstavad.

"Ma arvan, et mingisugune teatav äkilisus on meie ühiskonnas, ja seda tuleb järjest juurde ja see on see, miks see otsingulisus ja tasakaalu leidmise püüd on väga tähtis," sõnas Kadastu.

Esmaspäeval avanevad teatrid taas pärast pea kolme kuu pikkust pausi.