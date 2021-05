Ruumiinstallatsioon Ajaloomuuseumis jäljendab 19. sajandi mõisamööblit

Pabermassist tehtud ruumiinstallatsioon jäljendab 19. sajandi mõisamööblit. See on mälestus möödunud aegadest ja inimestest. Kaduvusele vihjab ka installatsioonis kasutatud materjal. Kunstniku hinnangul sobib see näitus ka teistesse kunagistesse aadlihoonetesse.

"Me tahtsime taasluua natuke seda ruumikoreograafiat, mis oleks sellele ajastule ja mõisa kontekstile omapärane või iseloomulik, aga läbi selle tehnika, mis oleks hästi õhuline, vihjav, mitte jutustav," selgitas kunstnik Riin Maide

"Paber on selles mõttes vastuoluline materjal, et paber tõesti on väga õrn ja väga lihtsasti hävitatav, aga samas väga palju informatsiooni antakse paberil edasi ja väga palju informatsiooni säilitatakse paberil pikka aega."