Akadeemilises Raamatukogus avati Ly Lestbergi fotonäitus "Paigad sinus eneses"

Ly Lestbergi sõnul võib seda väljapanekut nimetada koroonapandeemia viljaks, kus üha suuremat rolli mängis näitusepaika ja enesesse süüvimine. Aasta tagasi pidi sellest tulema poeetiliste maastike näitus "Vari & värelus". Vahepealse ajaga aga muutus kõik ning fotograaf keskendus ajaloolises võtmes reisipostkaartide sarjale "Paigad sinus eneses".

Protsessi käivitas TLÜ Akadeemilise Raamatukogu baltika fotokogus leitud vana mustvalge foto, kus tundmatu seltskond veedab aega kraavist üle hüpates. Foto taga on tekst: Keskhaigla kohal, all Härjapea jõgi, hiljem "päti park", praegune Kalevi spordihoone tagune park. "See kirjeldus muutis aga omakorda minu mälus aktiivseks sündmuse, mille olin kaamerasse püüdnud kunagi just täpselt samas paigas, kus esimese kevadsoojaga seltskond noori mehi üksteise võidu oma jõu ja ilu numbreid esitasid," meenutas Lestberg. Need pildid omakorda käivitasid terve protsessi Lestbergi fotoarhiivis, et siis leitud kaadrid näitusel kokku liita omamoodi maailmareisiks.

"Kolme vitriini mõeldud kaardid-tekstid loksusid paika, kui suutsin ennast ja oma elatud elu käsitleda absurdikomöödia võtmes," rääkis autor. "Seeläbi tekkis erinevate pildipaikade kohale ja vahele kordi enam ootamatuid lisatähendusi lootuses, et ehk on need ka paigad sinus eneses. Nii ringiga tagasi sobitus reisipostkaartide kollektsiooni sisse juhatama ka väiksesse galeriisse esialgselt planeeritud "Vari & väreluse" maastikud, aga ka varem aasta vältel poeteel kogutud hingemaastike kataloog "Tüvitekstid"."