Anti Kobin: Tõnu Kilgas tõi ruumi sära ja naeru

Kolleeg Anti Kobin meenutas äsjalahkunud näitleja Tõnu Kilgast ERR-ile soojade sõnadega ning tõdes, et Kilgas suutis alati ruumi sära ja naeruga täita.

Esimest korda tegid mehed koostööd Eesti Nuku- ja Noorsooteatri muusikalis "Romeo ja Julia", kuid kõige rohkem tehti tööd sarjas "Õnne 13", kus Kobin mängis Kilgase tegelase Harry Ahvena poega. "Ta võttis mu kohe hästi sõbralikult ja toetavana vastu," rääkis Kobin. "Minuga ta suhtles ülihästi ja meeldivalt. Ka need lood, mida ta võttele sõites ja võttelt tulles rääkis, olid alati põnevad ja toredad."

"Iga kord ta põdes, kas tekst on peas või pole, aga muidugi oli tal alati tekst peas," meenutas Kobin Kilgast võtetelt.

Ka lauljana oli Kilgas Kobini sõnul erakordne. "Oli Eesti teater 100 ning Tartu laululaval oli suur kontsert ja kõik teatrid laulsid," rääkis ta. "Tõnu Kilgas tuli lavale, laulis oma pala ja see oli uskumatu, kuidas üks mees suutis rahva elama panna. Vaatasidki, et on artist, tuleb ja särab. Eks ta oligi selline inimene, kes tuli ruumi ja kõik oli kohe sära ja naeru täis."