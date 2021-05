Tartus algab linnaruumifestival Läbi Linna

Mõte teha Tartus üks suur ja korralik rännaklavastus küpses lavastaja Jaanika Tammaru peas mitu aastat. Möödunud aastal hakkas lumepall veerema ja homme jõuab tulemus publikuni.

"Me oleme jaganud linna neljaks. Alustame see aasta Karlovast. Sügiseti me kogume lugusid linnarahvalt, ajaloolisi, nostalgilisi, igasuguseid. Ja sellest sünnibki lavastus "Läbi linna" ja selle ümber on suur kogukonnafestival," rääkis projektijuht Tiiu Tamm.

Lavastus viib publiku rändama kolmele trajektoorile läbi Karlova. Räägitakse linnaosa elanike lugusid ja avastatakse linnaruumi uute nurkade alt. Publik satub näiteks nii Kuu poe ette musitseerima kui ühte Karlova puukuuri halge laduma.

"Inimesed, kes lubasid meid oma hoovidesse või majadesse või akendele – neid tekkis kogu aeg proovi käigus juurde. Kui juba kusagil kõrvalhoovis või tänaval midagi toimub, siis ikka lähevad jutud lahti," ütles lavastaja Jaanika Tammearu.

Kogu nädala vältaval festivalil jõuab koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga publikuni teisigi kunstiprojekte.

"Selle kõige eesmärk on anda linnaruumile teine mõtestatus. Kui me näiteks näeme 400 last Kesk tänaval joonistamas, siis me vaatame päris pikka aega seda tänavat hoopis teise pilguga. Või siis on mõnel aknal kontsert või sa satud võõra inimese hoovi kunstinäitusele või etenduse käigus läbid teise inimese hoovi. See kõik annab linnaruumile täiesti teise pilgu," ütles Tamm.

"Me oleme pannud siia argiseid imesid, dokumentaalseid killukesi. Me oleme katsunud jääda füüsiliseks ja visuaalseks ja võtta mängu kõik see maagiline ruum, mis siin juba tegelikult Karlova tänavatel olemas on," lausus Tammearu.

Järgmisel aastal võetakse luubi alla Supilinn, seejärel on Ülejõe ja Annelinna kord.