Kumu dokumentaal taasavastab kuulsa disainikooli rajaja pärandit

Kolmapäeval jõuab "Kumu dokumentaali" sarja raames Kumu ekraanile USA režissööri Alysa Nahmiase film "The New Bauhaus. Moholy-Nagy elu ja loomepärand", mis räägib disainikooli The New Bauhaus õpilastest.

Mis on ühist Playboy jänkul, Dove´i seebil ja karukujulisel pudelil Honey Bear? Kõik need on kujundanud disainikooli The New Bauhaus tudengid või selle vilistlased.

1937. aastal Chicagos asutatud koolist – Bauhausi Ameerika variandist – ja selle loojast László Moholy-Nagyst annab suurepärase ülevaate USA režissööri Alysa Nahmiase film "The New Bauhaus. Moholy-Nagy elu ja loomepärand", mis jõuab ekraanile kolmapäeval Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas.

László Moholy-Nagy (1895-1946) oli Ungari juurtega avangardistlik kunstnik, teoreetik ja hinnatud õpetaja, keda mõjutas konstruktivism. Ta eksperimenteeris eri väljendusvahenditega, otsides võimalusi tehnoloogia ja kunsti ühendamiseks. 1920ndatel kutsus Walter Gropius ta Bauhausi kunstikooli professoriks. Saksamaal omandatud kogemusi rakendas Moholy-Nagy hiljem Ameerikas, kuhu ta natside eest emigreerus.

2016. aastal korraldas New Yorgi Guggenheimi muuseum Moholy-Nagy esimese ulatusliku retrospektiivnäituse, kus olid väljas tema maalid, filmid, fotod ja skulptuurid. Kunstniku taasavastamise lainesse kuulub ka Nahmiase film, mis esilinastus 2019. aasta sügisel New Yorgis USA suurimal arhitektuuri- ja disainifilmide festivalil ADFF.

Kolmapäeval, 2. juunil kell 18 Kumu auditooriumis linastuva seansi juhatab sisse kunstiteadlane Karin Paulus.

Koroonapiirangute tõttu lubatakse igale seansile ainult poole saali jagu vaatajaid ehk kuni 122 inimest. Mask on kohustuslik ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Sissepääs kõigile selle sarja seanssidele on prii.