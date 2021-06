Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Kuldar Leis

"Esiteks on meie sihiks luua kogu Lõuna-Eestit kattev suur meeskond, sellesse kuuluvad lisaks sihtasutuse töötajatele ka Tartu 2024 programmi elluviivad loojad ja korraldajad, koostööpartnerid Tartu linnast ja teistest omavalitsustest, haridusasutustest ja erasektorist, üritustele kaasa aitavad vabatahtlikud ja paljud teised," kinnitas Leis.

Teine siht on tema sõnul muuta Tartu 2024 kolme aastaga üheks tuntumaks Eesti kaubamärgiks. "Selleks tuleb meil meeskonnaga võimalikult haaravalt jutustada meie Euroopa kultuuripealinna lugu, mille tuumaks on Tartu ja Lõuna-Eesti omapärad, väärtused ja tulevikuvaade."

Kuldar Leis on varem töötanud panganduses ja toiduainetööstuses (Hoiupank, Ühinenud Meiereid AS, Ösel Foods AS, Nordic Foods AS, Premia Foods AS), aastatel 2017-2020 oli Leis raudteelogistika ettevõtte AS Operail nõukogu esimees.

Kuldar Leis on töötanud ka Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse arendusjuhina ning tegutseb alates 2017. aastast sihtasutuses Põlvamaa Arenduskeskus. Leis on kuulunud alates selle asutamisest ka kultuuripealinna programmi arendamist toetavasse SA Tartu 2024 loomenõukogusse, esindades seal ettevõtlusvaldkonda ja Lõuna-Eestit. Teda autasustati mullu ettevõtluse edendamise eest Valgetähe neljanda klassi ordeniga.

Sihtasutuse Tartu 2024 nõukogu esimehe, Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli nõukogu otsus üksmeelne. "Kuldar Leis on rahvusvahelise kogemusega tippjuht, kes tunneb väga hästi Tartut ja Lõuna-Eestit ning mõistab terve piirkonna kultuurist kantud arengu tähtsust," kinnitas Klaas.

Uue juhatuse liikme valis sihtasutuse nõukogu konkursi kaudu ning temaga sõlmitakse viieaastane leping. Sihtasutuse senine juhatuse liige Toomas Peterson jätkab tööd Tartu 2024 finantsjuhina. Sihtasutus Tartu 2024 alustas tööd 2020. aasta alguses.