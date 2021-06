Avaldati Prince'i senikuulmata lugu "Born 2 Die" juulis ilmuvalt albumilt

Plaadifirma Legacy Recordings avaldas 2016. aastal lahkunud legendaarse muusiku Prince'i seni ilmumata loo "Born 2 Die", mis on osa tema 30. juulil ilmuvast postuumsest albumist "Welcome 2 America".

Prince salvestas kuulsa "kadunud" plaadi "Welcome 2 America" 2010. aastal ning pidi selle avaldama 2011. aastal, kuid plaat lõpuks fännideni ei jõudnudki. Sellegipoolest jõudsid enamus plaadil olevaid lugusid fännideni, kui muusik samanimelisel tuuril neid esitas.

Album käsitleb rassiteemasid, poliitilist lõhestatust ja sotsiaalset ebaõiglust.

Aprillis avaldati ka albumilt ka plaadiga sama nime kandev esimene singel "Welcome 2 America", mis on salvestatud 2010. aastal New Yorgis Madison Square Gardeni kontserdil.

Nüüd avaldas plaadi ilmumise eest vastutav plaadifirma Legacy Recordings albumilt teise singli "Born 2 Die".