Sophie vend lubab välja anda produtsendi sadu avaldamata lugusid

Longi sõnul vajab see veel Sophie perekonna ja plaadifirmadega Transgressive Records ja Future Classic läbirääkimist, et otsustada, millist materjali avaldada. Kuid lõpliku otsuse teeb perekond, vahendas Dazed.

"Idee, mida me Sophie'ga mitu korda arutasime, oli teha üks abstraktne eksperimentaalne album ja seejärel popp-plaat – see järgmine pidi olema popp-plaat – ja jätkata seda tsüklit aastaid," ütles ta.

"Ma ei taha kõike lihtsalt alvaldada, sest mõnda asja Sophie ei tahtnud avaldada ja mõni asi polnud veel valmis. "Kuid paljude lugude puhul oli see üsna selge, juba seetõttu, et me olime nende kallal töötanud ja albumit miksinud, kuhu suunas need liikusid."