Elektriteatris tutvustakse Prantsuse filmiklassikat ja kinolegende

Perlsteini näitus 1970ndate armastatud filminäitlejaist ja režissööridest, aga ka moe- ja muusikalegendidest viib vaataja võtteplatside ja moemajade kulisside taha. Perlstein sai tuntuks pressifotograafina, kes on alati armastanud filmimaailma ja keda filmimaailm armastab vastu.

"Mõne aja pärast tulen ka ise Eestisse, et teile oma töid esitleda... Tegelikult polegi see töö, vaid hoopis rõõm, sest ma pole kunagi töötanud. See on puhas rõõm," tunnistas Perlstein, kes on pildistanud muljetavaldava rea 20. sajandi kultuuritegelasi. Perlstein edastas Eesti publikule oma soojad tervitused, jagades ühtlasi "Punase ringi" legendaarse foto saamislugu:

Perlstein tegi koostööd nii oma noorusaja näitlejate ja režissööridega kui ka moe- ja muusikageeniuste koorekihiga, saades harukordseid kaadreid Alain Delonist Yves Montand'ini, Isabelle Adjanist Katharine Hepburnini. Ta talletas igavikku Yves Saint Laurent'i ja Karl Lagerfeldi moedefileed, muusikud Miles Davise ja Johnny Hallyday, kimonosse mähkunud kelmika Serge Gainsbourg'i, tööhoos Claude Lelouchi, väärika Charlie Chaplini, filmi "Franz" võtete ajal rannal silkava Jacques Breli, ilma prillideta Jean-Pierre Melville', sigarit pahviva filosoofi Roland Barthesi, autoroolis Jean-Louis Trintignant'i jpt.

Näitust saadavad Prantsuse kinoklassika eriseansid ning filmides teevad kaasa mitmed staarid Perlsteini fotodelt. Sissepääs nii näitusele kui ka filmidele on tasuta.

10. juuni kell 17:15 "Cléo 5-st 7-ni" ("Cléo de 5 à 7", 1962) – Prantsuse uue laine ikoonilisemaid filme.

Režisöör Agnès Varda. Osades Corinne Marchand, Michel Legrand jt.

17. juuni kell 17:15 "Punane ring" ("Le cercle rouge", 1970) – kõigi aegade elegantseim kriminull.

Režissöör Jean-Pierre Melville. Osades Alain Delon, Yves Montand, André Bourvil, Français Périer.

Prantsuse instituut korraldab 29 mustvalgest portreest koosneva näituse ja filmilinastused Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva auks.

Näitus jääb avatuks kuni 10. oktoobrini 2021. Seda saab külastada Elektriteatri lahtioleku aegadel.