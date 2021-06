Galerii. Pille Ernesaksa isikunäitus uurib inimesi käekirja taga

Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galerii avas teisipäeval Pille Ernesaksa isikunäitus "Ära nuta, kui Sul pole midagi viga…". Näituse aines on käsitsi kirjutatud kirjad.

"Piisab pilgust paberile, et saada aru, kellelt kiri on saabunud. Kujutluspilt viib kohe konkreetse inimeseni. Ei pea isegi kirja lugema. Igal inimesel on individuaalne, ainult talle kuuluv käekiri – püüdlik, konarlik, sujuv, katkendlik, suur, kribu," sõnas kunstnik Pille Ernesaks.

"Huvitav on vaadata, kuidas on kasutatud paberipinda – kes laiutab ja kes pöörab lehe täitudes paberi risti ette ja täidab ka veerud peene kirjaga."

Näitus "Ära nuta, kui Sul pole midagi viga…" uurib käekirjast ja kirjaformaadi eri graafilistest signaalidest tekkivat kujutluspilti persoonist ja tema identiteedist. Käsitsi kirjutatud kiri, mis nüüdseks pea igand, on kui dokument ja arhiiv, mis esindab ühes inimeses toimuvat isiklikku ja ainuomast protsessi, leiab Ernesaks.

Näituse pealkiri "Ära nuta, kui Sul pole midagi viga…" on fragment autorile saadetud elu esimesest kirjast.

Väljapanek jääb avatuks kuni 2. juulini. Galeriid saab külastada teisipäeviti ja neljapäevast laupäevani kl 11–17 ja kolmapäeviti kl 11–18.