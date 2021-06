Linnamuuseum kogub mälestusi Neitsitorni kohvikust

Tänavu möödub 40 aastat Neitsitorni kohviku rajamisest. Torni kunagise arvatava keskaegse kuju taastamine ja kohvikuks ümber ehitamine võttis kaua aega. 1960. aastatel algasid ja 1980. aasta lõpus viimaks valmisid ehitustööd. Tuulelipp pandi paika 1973 ja 1981. aasta alguses said külastajad kätte esimesed tassid kohvi keskaegsesse linnamüüritorni rajatud kohvikus Neitsitorn. Tallinna Linnamuuseumil on kavas taastada tornis muuseumi kogusse jõudnud originaalmööbliga üks korrus selle omaaegsest, sisearhitekt Aala Budlase loodud moekast sisustusest.

Praegu Kiek in de Köki kindlustustemuuseumisse kuuluva Neitsitorni kohviku loost koostatakse ka taskuformaadis raamat, mis jäädvustab kunagise miljöö ja mälestused. Selleks ootab muuseum kõikide meenutusi, mis on seotud käikudega Neitsitorni kohvikusse, aga ka lugusid selle restaureerimise ajast ja kohviku valmimisest. Parimad lood leiavad oma koha näitust tutvustavas raamatus.

Näituse kuraator, kunstiteadlane Risto Paju tõdes, et Neitsitorni näitust ette valmistades ilmnes, et muuseumil on Neitsitorni kujul lisaks üliväärtuslikule keskaegsele arhitektuurile ka üks oluline tükk Eesti disaini-, sisekujunduse- ja ka stsenograafia ajalugu.

Alates Carl Alexander von Winklerist (viimane baltisaksa kunstnik), Paul ja Kristjan Rauast ning Karl Burmanist (esimene eesti soost arhitekt) ja lõpetades meie sisearhitektuuri grand old lady Maile Grünbergi ning Jaagup Roometiga (kes on saanud ka Soome filmikunsti auhinna Jussi) – kõik need Neitsitorniga seotud nimed on oma ala tõelised tipud, tõi Paju välja.

Paju arvab, et selline ongi torni tuleviku lugu – keskaegne kest, mis peidab endas Eesti ruumikujunduse ajalugu ja erilisi interjööre. Tornis eksponeeritu on Paju sõnul tõeliselt väärtuslik. "Pea iga detail on Neitsitornis museaal, mis jutustab ajalugu."

Sügisel Neitsitornis avataval näitusel saab tutvuda väga tuntud Eesti kunstnike ja ka sisearhitektide loominguga, mõnel teosel saab ka istuda. Nende loomingu väljapaneku kujundab filmikunstnik Jaagup Roomet.

Muuseumi jaoks on väärtuslikud igasugused mälestused – nii need, mis on seotud kohvikukülastustega kui ka see, mida mäletavad tollal tornis töötanud või hoopis torni restaureerimisega tegelenud inimesed.

Muuseum ootab mälestusi e-posti aadressile risto.paju@linnamuuseum.ee. Lisateavet leiab muuseumi kodulehelt.

Muuseum korraldab värvikamate meenutuste saatjaile kuraatoriekskursiooni Neitsitornis ja Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis.