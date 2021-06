Naked Islandi esimene näitus uurib minapildi kujunemist sotsiaalmeedias

Projekt põhineb poolfiktiivsel lool, keskendudes sellistele teemadele nagu enesepeegelduse otsimine; enesearmastus ja enesepuudutus; eraklikkuse mõju vaimsele ja füüsilisele kehale ning vananemine ja surelikkus.

"Ma jagan end meeleldi" püstitab küsimuse, mis piirini on võimalik end sotsiaalmeedias avada ja kuidas toimib selles enese konstrueerimise protsessis jälgija.

Kas on oht, et näeme vastas ainult enesepeegeldust ja teist inimest enam mitte? Kas paljastus virtuaalses eneseloomes loob tee enda aktsepteerimisele? Või kas luua ennast, võib tähendada ka võõrandumist endast? – need on mõned küsimused, millele näitus vastust otsib.

Näitus "Ma jagan end meeleldi" avaneb neljapäeval, 10. juunil kell 17.00 Naked Islandi projektiruumis (Laevastiku 3, Tallinn) ning jääb avatuks 16. juunini.