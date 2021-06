Eestisse jõuab Texase psühhedeelset rokki viljelev Night Beats

Night Beats avaldas maikuus oma viienda stuudioalbumi "Outlaw R&B" Fuzz Club Recordsi alt ning asub selle raames tuurile. Bänd on varem avaldanud neli stuudioalbumit, ühe split-albumi, lühialbumi ning mitmeid singleid 7-tollistel vinüülidel.

Nende debüüt ilmus 2011. aasta, 2013. aastal ilmus album 'Sonic Bloom', 2016. aastal 'Who Sold My Generation" ja 2019. aastal "Myth of A Man". Nad on tuuritanud Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aasias ning Lõuna-Aafrikas ning jaganud lava bändidega, nagu Ty Segall, Thee Oh See, The Black Angels, Roky Erickson, The Jesus and Mary Chain, Black Rebel Motorcycle Club ja The Zombies jne.