Otse kell 16.30: arutelupaneel "Tervisepass ja kiirtestid"

Viirusolukord on hetkel langustrendis ja vaktsineeritute hulk ühiskonnas tõuseb. Alates 14. juunist on digitõendi ja negatiivse testiga lubatud korraldada siseruumides kuni 3000 inimesega ja välitingimustes kuni 9000 inimesega üritusi. Kas sektor on väljakutseks valmis? Milliseks kujuneb tulevik pikemas perspektiivis? Kas tervisekaitse ja turvalisus on teemad, mida ürituskorralduse valdkond peab tulevikupandeemiaid ja kliimamuutust silmas pidades aina tõsisemalt arvesse võtma?

Panelistid:

Üllar Lanno, Terviseameti juht

Maris Jesse, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Irja Lutsar, viroloogiaprofessor ja teadusnõukogu liige

Eigo Sõster, sündmuste turvalisuse ekspert, Meeskond Security juht

Kristjan Hallik, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri direktor

Aurora Ursula Joala, sotsiaalministeerium, e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik

Moderaator:

Andri Maimets, Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht