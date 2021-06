Eesti riiklik sümfooniaorkester annab oma esimese kontserdi Hiiumaal

"ERSO külaskäik Hiiumaale saab olema oluline kultuurilooline maamärk, kuna see on sümfooniaorkestri esimene kontsert Hiiumaal," sõnas helilooja Erkki-Sven Tüür ja lisas, et isiklikumas plaanis teeb südame soojaks ka see, et Beethoveni kõrval leidub kavas ka tema loodut. "Tore, et mu hea sõber Olari Elts, kes igal suvel meid on Hirmustes külastanud, nüüd ERSO peadirigendina Hiiumaa publiku ette astub."

"ERSO kontserdist Hiiumaal oleme unistanud pikalt ja oleme väga rõõmsad, et erinevate kokkusattumuste tulemusel see nüüd tõesti võimalikuks saab," sõnas Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav. "Ühtlasi pean väga oluliseks, et Erkki-Sven Tüüri sümfooniline orkestrimuusika, lisaks maailmas tuntud kontserdisaalidele, ka helilooja kodusaarel kõlab."

Kontserdi kavas on Ludwig van Beethoveni avamäng "Coriolanus", Erkki-Sven Tüüri "Phantasma" ja Ludwig van Beethoven sümfoonia nr 5 c-moll, op. 67.

Kümnes Pühalepa muusikafestival toimub 6. kuni 8. augustini, kuid juba juunis ja juulis toimuvad mitmed erikontserdid.