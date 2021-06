Kuldmuna loovkonkursile esitati tänavu rekordarv töid

Loovkonkursile esitati sel aastal rekordarv töid, sealhulgas ka noortekonkursile Taeva Pesamuna 26 tööd. Populaarseimad kategooriad olid tänavu veebilehed, bränding ja välimeedia – kõikides nendes kategooriates konkureeris vähemalt 50 tööd.

"Tänavusele Kuldmunale esitati rekordarv töid, mis tõestab, et inimestel on huvi Kuldmunal end proovile panna. See ei tee küll žürii tööd lihtsamaks, aga annab konkursile kaalu. Aitäh žürii esimeestele ja liikmetele, kes aitavad valdkonna parimad välja selgitada," ütles TULI tegevjuht Anniken Haldna.

Kuldmuna konkursi edasipääsejaid saab näha konkursi kodulehel.

Audio- ja videožürii juhi Nikolai Mihailišini sõnul oli üldine tase hea. "Kuna aasta oli pikk ning esitatud töid seetõttu palju, on shortlist seekord juba omaette saavutus. Žürii oli oma valikutes üksmeelne ning arutelud olid põhjalikud. Eriti meeldisid aga lahendused, kus oli näha kliendi usaldust ja turundaja julgust piire kombata," sõnas Mihailišini. Tema sõnul COVID-19 keskset teemat ei moodustanud, küll aga oli see märksõnaks mitmetes töödes.

Disainižürii esimehe Kärt Villmanni sõnul oli illustratsioonitööde seas konkurents tugev ja tihe. Villmann pakkus üheks põhjuseks kriisi, mil välitingimustes töötegemine ja sotsiaalsed suhted olid piiratud. "Varasemast rohkem võis näha mahukamaid trükiseid, mille kallal oli väga palju vaeva nähtud," selgitas ta.

Kärt Villmann kiitis žürii tööd. ,"Žürii oli suurepärane – pädev, laia silmaringiga, põhjalik. Oli huvitav kuulda, kuidas eri vanuses ja kultuuriruumist inimesed võistlustöid analüüsisid. Näiteks oli meil žüriis prantslane, kes vaatas töid täiesti värske pilguga, tuginedes oma kultuurilisele taustale," nentis Villmann.

Loovusfestivali Kuldmuna 2021 auhindamine toimub toimub neljapäeval, 1. juulil väliüritusena Tallinnas Põhjala tehases.