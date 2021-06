Diana Ross annab üle 22 aasta välja uut muusikat

Diana Ross teatas, et annab pärast 15-aastast pausi välja uue albumi "Thank You", kus ilmub ka üle 22 aasta uut materjali.

"See laulude kogumik on minu kingitus teile tunnustuse ja armastusega," märkis Ross avalduses. "Ma olen igavesti tänulik, et mul oli võimalus sellisel ajal muusikat salvestada. Pühendan selle kogumiku teile kõigile, minu kuulajatele. Minu häält kuuldes kuulete ka mu südant."

Pitchfork kirjutab, et albumil "Thank You" teevad kaasa ka Jack Antonoff, Jimmy Napes, Tayla Parx, Spike Stent jt. Rossi viimane album oli 2006. aastal ilmunud "I Love You" ja viimane originaalmaterjaliga album oli 1999. aastal ilmunud "Every Day Is a New Day".

Album ilmub 10. septembril plaadifirma Decca alt; nimilugu ilmus neljapäeval.