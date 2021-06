Muusikafond digiteeris oma noodikogus olevad Jaan Räätsa teosed

Jaan Rääts oli uusklassitsistliku stiilisuuna juhtiv esindaja, kes tõi 1960ndatel aastatel eesti muusikasse antiromantilise väljenduslaadi. Eesti uue muusika üheks tähtteoseks sai tema 1961. aastal loodud "Kontsert kammerorkestrile op 16".

Projektijuht Marge Raun on tulemusega rahul. Kuna tegu on käsikirjaliste nootidega ja mõnede erinevate väljaannetega, siis muudab see materjali huvitavaks nii esitajatele kui muusikateadlastele, usub ta.

Kokku digiteeriti 30 Jaan Räätsa teost ja teoste erinevaid väljaandeid, kokku 6950 lehekülge.

Enamus nootidest on käsikirjalisel kujul ja aastatega on noodipaber muutunud hapraks. Digikujule viimine aitab paremini haruldasi teoseid alles hoida ja esitamiseks välja anda.

Noodifailid sisestatakse Eesti muusika infokeskuse noodikogu andmebaasi. Infokeskuse kaudu on eesti heliloojate teosed kättesaadavad üle maailma.

Muusikafondi noodikogu kasutavad aktiivselt näiteks ERSO, Vanemuise teatri sümfooniaorkester, Pärnu linnaorkester, koorid, ansamblid, interpreedid, muusikateadlased, üliõpilased ja teised huvilised.

2020. aasta digikutuuri aasta raames digiteeriti muusikafondi ja rahvusraamatukogu koostöös 166 422 lehekülge eesti heliloojate teoseid muusikafondi noodikogust.