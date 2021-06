Põhjala galeriis avatakse maalikunstnik Julia Valtanen näituse "Secret Garden"

Loomulike kujundite esitamine abstraktsete kompositsioonide läbi on autori loomingu peamine aines. Erksad värvid mängivad töödes väga olulist rolli, sest just nende kaudu väljendab kunstnik oma emotsioone. Julia looming on inspireeritud loodusest ja kannab endas sarnast mitmekesisust ja lõputult laia rõõmsat värvipaletti.

Julia Valtanen (sünd 1988) on Tallinnas elav kunstnik Sankt-Peterburgist 2011. aastal lõpetas ta Togliatti University(MA) graafilise disaini eriala. Julia Valtanen on elanud Tallinnas 2016. aastast alates. Eelmisel kevadel lõpetas ta EKA Avatud Akadeemia aastase maalikunsti kursuse.