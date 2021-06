Tartu teatristuudio noortel tuli suveetenduse tarvis harjutada ka Zoomis

Kuigi suur osa lõpuaktuseid on peetud ja koolivaheaeg käes, siis mitte kõik koolilapsed ei naudi veel suverõõme. Tartu Jakobi Mäe Teatristuudio noored võtsid distantsõppel veedetud aastast hoolimata nõuks oma lavastus välja tuua ja on viimased nädalad usinalt proovi teinud.

Kuigi päriselt koos proovi on noored saanud teha vaid mõned nädalad, jõudis "Lõikuspeo tantsud" Luke mõisas laupäeva õhtul esietenduseni. Sealjuures ei ole materjal, mille noored lavale toovad, sugugi lihtsate killast. Iiri klassiku, Brian Frieli näidend räägib ajast ja ajale jalgu jäämisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lavastaja Priit Strandbergi sõnul oli Zoomi kaudu niigi distantsõppest väsinud noortega teatri tegemine küll väljakutse, kuid tulemus näitlikustab hästi, miks on huviharidus tähtis.

"Analüüsida annab ju väga ilusasti seal, ettekandeid teha, kultuuriga tutvuda, tutvuda näidendiga, kes on kes ja lugeda. Aga kuna kogu aeg pikenes karantiin ja et kokku ei tohi saada, siis me ikkagi ka mängisime läbi Zoomi ja see oli katsumus, aga ikkagi võimalik. Kui me lõpuks saime kokku saada siin Lukel, siis oli küll pinnas," rääkis Strandberg.

"Kui meil tekkis idee teha Brian Frieli, see oli umbes talve keskel, siis mõned nädalad saime koos käia ja siis läks kinni. Aga nüüd on kõik valmis ja äge," ütles teatristuudio näitleja Iris Viru.

Näitleja Helo Kaplinski sõnul ei olnud erilisi kahtlusi, kas esietenduseni üldse jõutakse, sest kõigil oli tahtmine seda teha. "Üldiselt vist oli ikkagi kindel, kõik tahtsid. Priit väga tahtis ja siis hoidsime end motiveerituna," sõnas ta.

Jakobi Mäe Teatristuudio loodi pea kolm aastat tagasi. Stuudio noored on nii suured teatrisõbrad, et on esimese suvevaheaja kuu veetnud proovides ja naudivad seda täiel rinnal.

"Sa võid rannas olla küll palju, aga ega sa nädalate viisi ei viitsi seal olla, tahaks ikkagi midagi ilusat teha," ütles näitleja Kaarup Tabas.

"Ja proovis on ka ikkagi pausid ja saame ujumas käia ja ilm on ilus. Töö ja vile koos," ütles näitleja Martin Metsarnurk.

Jakobi Mäe Teatristuudio noored mängivad "Lõikuspeo tantse" kaheksa korda.