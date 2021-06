Eesti keeles ilmus Honey Aaltoneni raamat Soome rokkbändist Hurriganes

Aastatel 1971–1984 Henry "Remu" Aaltoneni vedamisel tegutsenud ja 1988 tagasituleku teinud bänd esitas põhiliselt 1950.–60. aastate rokilugude cover-versioone, aga ka omaloomingut.

Hurriganes nautis Soomes ja Rootsis suurt publikumenu ning raadio ja televisiooni vahendusel ulatus nende mõju ka raudse eesriide taha, innustades mitut Eesti muusikute põlvkonda.

Hurriganes tähendas Soomes sama, mida Elvis, Beatles või Rolling Stones laias maailmas aastaid varem. Rekordaegadel andis bänd ühes kuus ligi 30 kontserti ning polnud harvad laupäevad, kui tuli esineda kolm korda.

Plaadistuste hulgast on edukaim 1974. aasta album "Roadrunner", mis on Soome kõikide aegade müügiedetabelis 7. kohal ja selle tuntuim lugu "Get On" võitis samal aastal rahvusvahelise European Pop Jury raadiovõistluse – seitsme Euroopa riigi raadiojaama otseülekandena korraldatud hääletuse.

"Get on" on ka ainus Soome hitt, mis jõudnud Inglismaa muusikaedetabeli tippu.

Nimeks otsis bänd midagi võimalikult löövat. "Midagi sellist, mis seostub muusikaga, mida kavatseme esitada," märkis Remu. "Mitte soomekeelset, nagu Tasavallan Presidentti. Pole mingit vahet missugune, kui see vaid kuradima hästi kõlab."

Muude vanade bändide nimedes tuhnides tuli meelde instrumentaalbänd 60ndatest – Johnny and The Hurricanes. Selles oli Aaltoneni sõnul seletamatut veetlust. ""Hurricanes? Mida see tähendab?" imestasin. "See on orkaan," kõlas vastus. "Orkaan – see on just õige!""

Kuigi bändi nime aluseks võtsid nad nime Hurricanes, otsustasid nad oma nime kirjutada g-tähega. "Hurriganes g-ga on omapärasem, ei ole millegi koopia," märkis bändi endine liige Cisse Häkkinen.

Honey Aaltoneni raamat Hurriganes ilmus Soomes aastal 2002.