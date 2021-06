Viljandi tänavaruuminäitus kõrvutab linna kaasaja minevikuga

Viljandi muuseumi ja Eesti ajalooarhiivi kogudest on välja valitud vanad fotod 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest, mis on paigutatud praegusse linna nende kunagisse pildistamise asukohta. Fotosid vaadates ja pisut kõrvale astudes on näha sama vaadet, ainult et umbes sada aastat hiljem. Mis on muutunud, mis on jäänud, saab iga inimene ise avastada.

Näituse koostajad on Herki Helves ja Ain-Andris Vislapuu Viljandi muuseumist ning Monika Eensalu-Pihel Sakala keskusest. Näituse installeeris Argo Kask.

Näituse avamine toimub teisipäeval, 22. juunil kell 14.00 koos Vabaduse platsi piduliku avamisega. Selleks puhuks teeb piirkonna ajaloo teemal kolm giidituuri Heli Grosberg Viljandi Muuseumist. Tuurid algavad kell 12.00, 13.00 ja 15.30. Alguspunkt on näituse vaatmik nr 1 eest Tasuja puiestee alguses kohvik Fellini kõrval.