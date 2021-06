Tartu kunstimajas avatakse Cili Kugleri ja Tauri Västriku debüütnäitus "Illusioonid"

Koostööprojekt uurib nähtamatuid identiteete ja kväärkultuuri läbi moekunst ja animatsiooni meediumite. Väljas on Västriku lõpukomplekti disainiprotsessi käigus loodud rõivad ja materjalid. Nende abil saab arutleda ja vaadelda kvääridentiteete ning riiete ja tekstiilide taha peituvaid tegelasi.

Tauri kollektsioonile sekundeerivad Kugleri installatsioonid, mis väljendavad tema loomingulist peegeldavat praktikat. Animeeritud interaktiivsed installatsioonid jätkavad eneseväljenduse teemaga, kasutades loo rääkimiseks optilisi illusioone ja abstraktsiooni.

Illusoorne maailm tervitab nähtamatuid identiteete ja esitab küsimusi. Mis määratleb meid meheliku, naiseliku või mitte kummagina? Kas eksisteerib moodus vabaneda binaarsetest sooreeglitest ilma nendega sobitumata? Kas tegu on üldse näitusega või oled lihtsalt sattunud ekstravagantsesse kväärklubisse?

Cili Kugler (snd 1995) on saanud Budapesti MOMEst bakalaureusekraadi moedisainis. Ta jätkas magistriõpinguid visuaalses kommunikatsioonis Helsingi Aalto Ülikoolis. Oma töödes kombineerib Cili eksperimentaalselt moodi ja graafilist disaini animatsiooniga, mille tulemusena valimavad humoorikad narratiivipõhised projektid. Kaht tema varasemat animatsiooni näidati 2019. ja 2020. aasta Tallinn Fashion Weekil.

Tauri Västrik (snd 1993) on saanud EKAst moedisaini bakalaureuse. Ta jätkas magistriõpinguid Helsingi Aalto Ülikoolis. Tema loomingut on näidatud rahvusvahelistel võistlustel nagu Mittelmoda (Itaalia), BIAAF (Hispaania) ja Mados Infekcija (Leedu). 2021. aasta algul sai temast Eduard Wiiralti stipendiumi laureaat. Tema looming keskendub peamiselt materjalide arendamisele ning tema eesmärgiks on luuga kergkudumeid tegeledes samas teostes soo-uuringutega seotud teemadega.

Näitus jääb avatuks 25. juulini.