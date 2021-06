Filmifestival Kino maale keskendub tänavu Norra filmikunstile

"Me kõik vajame uusi huvitavaid kultuuriielamusi ja energiasädet, mis toidaks meie loovust ja koostöötahet seni kuni me jälle päriselt kokku saame. Lapsed ja noored on Norras väga tähtsal kohal nii tulevaste filmitegijate kui ka filmipublikuna, kelle oskuste ja kriitikameele arendamisele pühendab näiteks Norra filmiinstituut suurt tähelepanu. Seepärast on meil hea meel, et Kino maale programm keskendub ka Eestis suures osas lastele ja noortele," rääkis Norra suursaadik Else Berit Eikeland.

Kuigi valdavalt on programmis lühimängufilmid, dokumentaalfilmid ja animatsioonid, näidatakse filmifestivalil esmakordselt ka fookusmaa täispikki mängufilme. Samuti näidatakse filme Saksamaalt ja Eestist. Üllatusi jagub aga veelgi.

"Filmifestival Kino maale üks olulisi fookuseid on ka noored ja neile mõeldud lühifilmitöötoad, samuti kaasame esmakordselt õppesse ka õpetajaid, kes aitaksid tulevikus, festivali välisel ajal koolides noorte filmihuvi üleval hoida. Parim väljaõpe on alati inimeselt inimesele, sest virtuaalselt lähevad mitmedki olulised nüansid kaotsi. Tänavu on keskseks teemaks loodushoid," ütles festivali peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

Töötoad toimuvad 4.–5. oktoobril Tapa gümnaasiumis. Töötubadesse pääseb kuni 48 noort, kes saavad õppida lühifilmi tegemist. Filmikoolitusest võivad osa võtta kõik noored üle Eesti vanuses 6–19. Õpetajate koolitus toimub 6. oktoobri samas kohas. Samuti korraldatakse festivalil juba üheksandat korda koolitus 1. jalaväebrigaadi ajateenijatele.

Töötubadesse registreerimine on avatud kuni 1. oktoobrini 2021. Registreerida saab siin.

Pärast koolitusi korraldab filmfestival Kino maale lastele, noortele ja ajateenijatele mitmeid konkursse. Kõikide konkurside tulemused selguvad filmifestivali galal, 23. oktoobril Tapa kultuurikojas.

Filmifestival Kino maale toimub tänavu viiendat korda ja leiab aset 4.–24. oktoobrini. Tapa vallas toimuvad filmifestivalid juba kümnendat aastat järjest.