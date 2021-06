Collegium Musicale osaleb koos Maria Faustiga Copenhagen Jazz festivalil

Laupäeval, 3. juulil kell 21 Kopenhaagenis Brorsoni kirikus toimuval kontserdil tuleb ettekandele Maria Fausti "Maarja missa", kus koos kooriga on lavalaudadel ka helilooja ise. Dirigeerib Endrik Üksvärav. Lisaks Maria Faustile (altsaksofon) on instrumentalistidena kaasatud Anders Banke (bassklarnet), Tomasz Dabrowsky (trompet) ja Peter Dahlgren (tromboon).

"Kutse festivalile saime juba sügisel, kuid siis ei olnud kindel, kas festival päriselt ikkagi toimuma saab. Nüüd on lennupiletid ostetud ja reis toimub, nii uskumatu kui see ka ei ole," ütles Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. "Loomulikult on meil väga hea meel, et sellisel kõrgetasemelisel festivalil üles astume, samuti selle üle, et teeme seda koos Maria Fausti ja tema kooriteosega. "Maarja missa" temaatika puudutab paljusid, sõltumata geograafilisest asukohast."

"Maarja missa" on saksofonisti ja helilooja Maria Fausti sakraalteos, mis on kirjutatud kammerkoorile Collegium Musicale ja neljale instrumentalistile. Teose esiettekanne oli Tallinnas 2020. aasta augustis ning lisaks kontserdipublikule kõlas see otseülekandena ERR Klassikaraadios. Taanis kõlab teos esmakordselt.

"Maarja missa" on pühendatud perevägivalla ja väärkohtlemise ohvritele - probleemidele, mis mõjutavad nii üksikisikuid kui ka perekondi geograafiliselt, rahvuselt, rassiliselt, sooliselt jne. Teose loomisel töötas Faust nii traditsiooniliste missavormide kui liturgiaga, mis koos loovad raamistiku tekstile, mille on koostanud eesti kunstiajaloolane ja dramaturg Eero Epner ja mis lähtub kolme arhetüübi vaatenurgast - ema, laps ja kogukond.

Copenhagen Jazz Festival 2021 toimub laiendatud kujul 1.-24. juuli.