Sagritsa muuseumis saab näha iidsel meetodil tehtud keraamikakunsti

"Sealt tuleb välja täiesti enneolematut kraami, mida me osaliselt oskame oodata, aga iga kord on mingeid üllatusi, mida me ei ole ette näinud. See on väga eriline, sest üks asi on see keraamika, aga teine asi on koos tegemine ja koos mõtlemine, kuidas seda protsessi juhtida, mida sinna ahju veel lisada, et tulemus oleks veelgi elavam ja põnevam," rääkis näituse kuraator keraamik Ann Nurga.

"Kuigi me seda igal aastal mitu korda teeme, õpime iga kord midagi uut," sõnas ta.

Jaapani juurtega keraamikakunstiharu annab kunstnikele võimaluse nautida lihtsuse ilu.

"Jaapanlastele ongi omane perfektsionism. Neil on vormid hästi lihtsad, aga kui need tööd tulevad välja, siis on nad väga erilised. Me üritame sama asja saavutada, et oleks lihtsad vormid. Vähem keerukust ja tänapäevast sigri-migri, sest siis tuleb selle ahju põletuse lisaefekt välja," rääkis Nurga.

Eestis teadaolevaid puupõletusahjusid võib üles lugeda kahe käe sõrmedel. Sagritsa muuseumis on esindatud peamiselt Viljandimaa Kaljurahnu ahjus viimase kolme aasta jooksul valminud 17 autori tööd.