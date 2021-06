Tartu 2024 meeskonnaga liitub loovjuhina Kati Ilves

Kati Ilvese sõnul on sihtasutuse Tartu 2024 ja partnerite koostöös elluviidav Euroopa kultuuripealinn Eesti 2024. aasta tippsündmus.

"Minu suurim väljakutse uues rollis on Tartu 2024 kunstilise visiooni edasi arendamine ja ellu viimine, nii et kogu valmiv programm pakuks elamusi paljude erinevate huvidega eestimaalastele ja külalistele Euroopast," kinnitas Ilves.

Selle aasta lõpus esitleb sihtasutus esimest osa Tartu 2024 kultuuriprogrammist, mis põhineb kultuuripealinna tiitli toonud kandidatuuriraamatul ja loovkontseptsioonil Ellujäämise Kunstid.

"Äsja lõppenud arendusprotsessi tulemusel publiku ette tulev esmane programm on väga heas seisus," sõnas Ilves. "Kunstilise poole pealt on koondpilt väga eriilmeline, esindatud on nii institutsionaalne tasand mitmete Lõuna-Eesti võtmeorganisatsioonide näol kui ka rohujuuretasandi vaade. Heas tasakaalus on kohalikud teemad globaalsetega."

SA Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul on Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused jõudnud uude, kiire arengu etappi.

"Kati Ilves on oma valdkonna tipptegija, kellel on töökogemus väga erinevate publikutega Eestis ja Euroopas. Tema teadmised ja kogemused aitavad Tartul ja Lõuna-Eestil pakkuda kultuuripealinnana terviklikku ja kõnekat programmi. Eesmärk on, et Tartu 2024 oleks silmapaistev nii Eestis kui rahvusvaheliselt," ütles ta.

Kati Ilves (s 1984) on kureerinud isiku- ja grupinäituseid ning koostanud uurimuslikke projekte Eestis ja mujal Euroopas. Tal on kunstiteaduse magistrikraad Eesti kunstiakadeemiast, lisaks on ta õppinud kirjandust ja filmi Pariisi 8. ülikoolis. Aastatel 2016–2017 läbis Ilves rahvusvahelise kuraatoriõppe de Appeli kunstikeskuses Amsterdamis, 2015. aastal osales ta Independent Curators Internationali korraldatud kureerimise intensiivkursusel New Yorgis.

Kunstivälja suurnimede kõrval on ta töötanud ka räppar Tommy Cashi ja moelooja Rick Owensiga. 2018. aastal töötas ta külaliskuraatorina le lieu unique'i kunstikeskuses Nantes'is, Prantsusmaal, luues sinna rahvusvahelise grupinäituse "Üle voogava silmapiiri". 2017. aastal kureeris Ilves 57. Veneetsia biennaali Eesti paviljonis Katja Novitskova isikunäituse "Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud", mida saatis Sternberg Pressi kirjastatud kataloog. Praegu saab Kumus vaadata Kati Ilvese kureeritud näitust reivikultuurist.

Kuni Tartu 2024 loovjuhi kohale asumisena töötab Kati Ilves Kumu kunstimuuseumis kuraatorina.

Loovjuht valiti sihtotsingu kaudu ja ta alustab tööd 2. augustil.

Sihtasutus Tartu 2024 alustas tööd 2020. aasta alguses. Organisatsiooni eesmärk on viia ellu Euroopa kultuuripealinna tegevused Tartus ning Lõuna-Eestis.

Tartu koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega nimetati 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks 2019. aasta augustis. Valiku tegi rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon. Euroopa kultuuripealinna tiitli pälvinud Tartu 2024 loovkontseptsiooni pealkiri on "Ellujäämise kunstid".