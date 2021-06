Urmas Ambur: inimesi, kes on valmis muusikale raha kulutama, tuleb aina juurde

Eestlaste muusikakuulamisharjumuste uuringu järgi kasutab neljandik muusika kuulamiseks tasulisi voogedastusplatvorme, kuigi uue muusika leidmiseks on esikohal endiselt raadio. Eesti esitajate liidu juht Urmas Ambur tõdes saates "Suveduur", et suurte fonogrammitootjate jaoks on käes kuldne aeg, sest neid, kes on valmis muusikale raha kulutama, tuleb iga päev juurde.

Teine saatekülaline, Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt märkis, et uuringu tulemused annavad muusikaturule väärtuslikku sisendit. "Kui andmed lahti võtta, siis saavad nii esitajad, autorid kui ka üldiselt ettevõtted – seekord oleme ka kontsertidel käimist uurinud – väärtuslikku sisendit."

Ambur lisas, et kuivõrd seda tehakse teatud perioodi tagant, siis see näitab ka muutusi ja trende, kuhu muusikavaldkonna tegijatel on mõistlik panustada ning mis on kasvavad valdkonnad, kus enim muusikat kuulatakse ja mis on langevad kohad.

"Võtame kas või CD kuulamise autos, mis selle uuringu põhjal hakkab suhteliselt hääbuvaks nähtuseks muutuma." Ambur märkis, et järjest on peale tulemas inimeste valmisolek kuulata muusikat erinevate platvormide kaudu.

Voogedastusplatvormide tasulisest kasutusest on saanud norm

"Kui varem mõni sihtgrupp leidis, et sellist teenust mul üldse ei ole vaja, siis nüüd neid inimesi on järjest vähemaks jäänud. Nüüd need inimesed on valmis kasutama ka tasulist teenust ja see on saanud täiesti tavapäraseks," kirjeldas ta.

"See aeg ka, mis muusika kuulamisele kulutatakse, kõik need võimalused, mida tänapäeva interneti-maailm pakub – muusika konkureerib selle aja pärast. See on suurim faktor," tõdes Ambur.

Teadlikku ja ka taustaks kuulamist on palju, tõi ta välja. Neid inimesi, kes üldse muusikat ei kuula, neid oli ainult kuus protsenti. "Need tuleb üles leida ja neile näidata, et muusikal on ka nende jaoks väärtus."

Ambur märkis, et võrreldes 2017.–2018. aastaga autoraadio kuulamine veidi vähenes. "Aga autoraadio kuulamine võis olla tingitud ka sellest, kui palju inimesed kevadisel ajal said autoga kuhugi sõita. Võib-olla kahe aasta pärast näitab see uuring, et autoraadio kuulatavus on tõusnud."

Ambur lisas, et seadmete poolest on raadio aga jätkuvalt topis.

Spotify's mõistlikku majandustulemit ei tee

Ta tõdes ka, et voogedastusplatvormide ajastul tuleb muidugi muusikutel mõelda sellele, kuidas miljonite lugude hulgast kuulaja just temani jõuaks. "Jätta midagi juhuse hooleks, et küllap mind kuulatakse, väga ei saa. Tuleb ikka oma kuulajat teadlikumalt suunama hakata."

Ambur tunnistas, et ka miljon kuulamiskorda ei pruugi neil platvormidel tagada muusikule mõistlikku tasu. "See tasu võib jätkuvalt olla väga väike. Kõik teised meediakanalid, nt raadiokanalid, on muusikule tasu mõttes parem kanal. Spotify's mõistlikku majandustulemit teha on äärmiselt keeruline. Vähemalt hetkel."

Uurin selgitas ka välja, kui suur on inimeste valmidus vaadata ja maksta veebikontsertide eest. Tölpt sõnas, et tulemus on hea – kaks kolmandikku on valmis veebikontsertide eest maksma. "Neid on vaadanud ligi 30 protsenti, kes on valmis ka maksma – vanem elanikkond ja suuremates linnades elavad inimesed."

Uuest muusikast ja artistidest kuuldakse ikka raadiost

Üks asi, mis uuringust välja tuli, oli see, et uuest muusikast saavad inimesed pigem teada raadiost kui kuskilt mujalt.

"See on võrreldes 2018. aastaga isegi kasvanud. Raadio oli ka varasemalt kõige esmane allikas, kust kuuldi uutest artistidest – 68 protsenti vastajatest märkis just raadio ära," tõi Ambur välja

"Loomulikult sotsiaalvõrgustikud on ka kasvanud ja jõudnud raadiole järele. Marginaalse tähtsusega on aga paberlehest loetav info," lisas ta.

"Igal juhul artistil tasub tulla raadiosse ja tutvustada oma muusikat just raadios, sest kuulajaskond on raadiol jätkuvalt suur ja auditoorium saab sealt oma info kätte."

Järjest rohkem inimesi on valmis muusika eest maksma

Rääkides sellest, mida nende tulemustega peale hakata, sõnas Ambur, et kõik need andmed on võimalik teadlikult kasutades enda kasuks tööle panna.

"Paljud voogedastusplatvormid on tasuta, aga järjest rohkem inimesi on valmis iga kuu selle võimaluse eest kuulata väga paljusid artiste maksma mõistlikku tasu."

Uuringust tuli välja, et 7 eurot oleks mõistlik tasu, mida inimesed oleksid valmis sellise teenuse eest ühes kuus maksma. Ambur selgitas, et see raha läheb muusikasektorisse otse tagasi, kuigi platvormid ka teenivad selle pealt midagi.

"Suurem osa sellest 7 eurost liigub muusikasektorisse ja praegune aeg suurtele fonogrammitootjatele on kuldne aeg võrreldes plaadimüügiajaga, mis täiesti ära hangus. Inimesi, kes on valmis iga kuu muusikale raha kulutama, tuleb iga päevaga järjest juurde."