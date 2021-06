Galerii. Annika Haas portreteerib keskkonna pärast südant valutavaid Eesti noori

Eesti ühe tunnustatuma praegusaja fotograafi Annika Haasi pikaajalisel fotouurimusel põhinevas audiovisuaalses kunstiprojektis valutavad noored südant planeet Maa tuleviku pärast ja püüavad vanemale generatsioonile märku anda, et lõputule tarbimiskultuurile ja majanduskasvule orienteeritud maailm ei saa olla kestev.

Näitus algab Juhan Kuusi Dokfoto Keskuse galerii kõrval asuvalt platsilt, kuhu Elo Liiv ja Uko-Aija Heintalu on ehitanud kasvuhoone, milles taimed on sümbioosis keskkonnast hoolivate noorte portreedega. 3 aasta jooksul tehtud fotod ja intervjuud peegeldavad eesti noorema põlvkonna esindajate suhtumist tarbimisse, loodushoidu ja isiklikku ökoloogilisse jalajälge.

"Ilma kasvuhooneefektita meil maa peal kuigi mugav elada poleks, aga ta on läinud tasakaalust välja ja just nimelt inimtegevuse tagajärjel," rääkis fotograaf Annika Haas "Aktuaalsele kaamerale".

"See efekt kasvab suuremaks iga aastaga: mida rohkem süsinikku, seda rohkem see efekt kasvab. Me peame sellega tegelema ja nende tagajärgedega võitlema hakkama," rääkis projektis osalenud Tobias. "Praegu oleks võimalik seda ennetada, aga me ei saa midagi teha, kuna oleme noored ja meil pole võimu."

Kolme aasta vältel jäädvustas Haas Eesti noorema põlvkonna esindajaid (12–21-aastased), viies nendega läbi keskkonnateemasid puudutavaid intervjuusid, et selgitada nende vaateid ja teadlikkust tarbimise, loodushoiu ja isikliku panuse kohta väiksema ökoloogilise jalajälje saavutamiseks. Haas valis pildistamiseks maastiku Tallinna äärealal. See on endine aiapidajate piirkond, kus apokalüptilise meeleolu loovad paljud hüljatud ja lagunevad kasvuhooned.

"See, miks ma paigutasin noored just sellesse keskkonda, on kindlasti ka selle pärast, et meil on nii-öelda lagunevad kasvuhooned ja see kasvuhooneefekt on meil katki ja nende noorte ülesanne on need kasvuhooned nii-öelda ära parandada."

Näitus jääb avatuks kuni 26. septembrini.